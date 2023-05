Van Hoorne Entertainment genomineerd voor een Musical Award

MOLENAARSGRAAF • Na een stemperiode van twee weken kreeg theaterproducent Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf het nieuws dat hun productie Assepoester De Musical in de top 3 zit, en daarmee genomineerd is voor de Musical Award ‘Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical’.

De genomineerden voor de publieksprijzen werden bekendgemaakt tijdens de Musical Award nominatie bijeenkomst op maandag 1 mei en zijn bepaald op basis van het aantal stemmen gegeven door het publiek.

Het is de tweede keer dat een productie van Van Hoorne Entertainment bij de laatste drie kanshebbers voor de Musical Award voor Beste Familiemusical. Het productiehuis, waar ook Avonturenboerderij Molenwaard en Vakantiepark Molenwaard onderdeel van zijn, won de prijs vorig jaar ook met Belle en het Beest De Musical. Het winnen van een Musical Award is voor theaterproducenten een kroon op al het werk en daarom hoopt Van Hoorne Entertainment dat het publiek ook tijdens het Musical Award gala massaal gaat stemmen.

Assepoester De Musical is samen met Kruimeltje De Musical van REP Entertainment en De Kleine Zeemeermin De Musical van Onder Andere Producties genomineerd voor de Eventim Publieksprijs Beste Familiemusical. Op al deze producties kan er weer opnieuw gestemd worden tijdens het Musical Award Gala op maandag 15 mei middels televoting. In de uitzending zal direct bekend worden gemaakt wie de Publieksprijzen wint. Er worden geen stemmen meegenomen uit de vorige stemperiode, waardoor iedereen een gelijke kans heeft. Dat maakt het extra spannend voor alle genomineerden in deze twee categorieën.

Het Musical Awards Gala 2023 live vanuit het Circustheater Scheveningen uitgezonden op maandag 15 mei om 20.30 uur op NPO 1.