‘Een tuin vol planten is soms onderhoudsvriendelijker dan tegels’

1 uur geleden

GIESSENBURG • Joop Troost (28) uit Giessenburg heeft altijd als hovenier gewerkt. Toen de zoon van de eigenaar waar hij voor werkte in 2021 besloot om alleen verder te gaan met het tuincentrum, stond Joop voor de keuze: de klanten van de hovenierstak overnemen, een nieuwe werkplek zoeken of iets anders gaan doen. Door gebed kwam hij, zonder dat hij er zelf aan gedacht had, terecht bij De Wittenberg voor een diaconaal jaar, waarbij hij een jaar vrijwilligerswerk deed tegen kost en inwoning. Bij terugkomst wist hij wat hij wilde: op 15 september 2022 zag J. Troost Hovenier het levenslicht.

De ondernemer die vooral in de voormalige regio Giessenlanden en Gorinchem werkt, spreekt met passie over zijn vak. Ondanks zijn jonge leeftijd, kan hij uit veel ervaring putten. “Mensen denken dat een tuin vol met tegels heel onderhoudsvriendelijk is. Toch moet je die tegels een of twee keer per jaar schoonmaken en er groeit onkruid tussen de voegen. Een tuin vol planten is in veel gevallen onderhoudsvriendelijker dan een tuin vol tegels. Dat heeft te maken met de hoeveelheid zonlicht die op de bodem valt. ‘’Hoe minder zonlicht de planten doorlaten, des te minder onkruid er groeit en minder zonlicht op de bodem zorgt voor minder verdamping. Dit zorgt er weer voor dat je niet zo veel water hoeft te geven. En groen geeft verkoeling.”

Joop richt zich voornamelijk op tuinonderhoud en aanplanten. “Voor grote renovaties en aanleg van tuinen roep ik de hulp in van andere hoveniers. In dat soort gevallen is het vaak ook makkelijker om samen met iemand te werken, bijvoorbeeld voor het beuren van zware tegels of het vastschroeven van een schutting. Ook heb je voor de aanleg andere gereedschappen en grotere machines nodig dan voor het onderhoud. Die apparatuur is niet alleen een behoorlijke aanschaf, maar je moet het ook ergens opslaan.”

Op de vraag hoe zijn eigen tuin er uitziet, moet Joop een beetje lachen. “Ik hou zelf de tuin bij. Mijn ouders hebben wel wat in te brengen, maar dat beperkt zich tot de moestuin”, zegt hij grijnzend. “Nee, zonder dollen, natuurlijk hou ik er ook wel rekening mee wat zij willen, maar ik zie wat er moet gebeuren en wat wel en niet mogelijk is. Sinds de basisschool rommel ik al in die tuin en houd ik me bezig met snoeien, grasmaaien en planten poten.”

Dat het in Nederland niet altijd stralend zonnig weer is, hindert Joop niet in zijn werk. “Juist het werken buiten vind ik heerlijk. Je ziet het resultaat van je werk en je hebt sociale praatjes met de mensen. Een beetje regen is niet erg. Dan wordt alles hooguit een beetje modderiger. Ik heb een regenpak en laarzen, dus ik kan ook met nat weer gewoon doorwerken. Alleen als de grond bevroren of met sneeuw bedekt is, dan is dat bijna niet mogelijk. Maar er ligt altijd wel administratie of een klus om voor te bereiden.”

J. Troost Hovenier

Wilhelminalaan 36, Giessenburg

T: 06 - 107 47 168 E: info@jtroosthovenier.nl I: jtroosthovenier.nl