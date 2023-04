Ouderen schuiven aan bij staatsbanket in Graafzicht

BLESKENSGRAAF • In het restaurant in woonzorgcentrun Graafzicht in Bleskensgraaf vond op Koningsdag een staatsbanket plaats.

Enkele weken eerder ontvingen de bewoners een persoonlijke uitnodiging voor deze maaltijd. Op de dag zelf zij toegesproken door zijne majesteit koning Wille(a)m. Ook look-a-likes van de koningin en prinses Beatrix waren aanwezig om de bewoners te ontmoeten. Ruim zestigbewoners genoten in het restaurant, de huiskamer of op de kamer, van een maaltijd.