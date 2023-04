Arkel trapt af met reeks skateworkshops in Molenlanden

ARKEL • Op woensdag 19 april gaven burgemeester Theo Segers en kinderburgemeester Roos om 15 uur op het Plein in Arkel het startsein voor de eerste skateworkshop, die gemeente Molenlanden samen met stichting Skateland en Jong Molenlanden organiseert.

Het was de eerste van een reeks skateworkshops die de komende weken in diverse dorpskernen van Molenlanden zal plaats vinden.

Kinderen kunnen onder begeleiding van instructeurs skaten, skateboarden en op stuntsteps rijden over het parcours. Materiaal is gratis beschikbaar, maar uiteraard mag je ook met je eigen spullen het parcours op.

Na Arkel komt de mobiele skatebaan naar de volgende dorpskernen:

• Vrijdag 12 mei in Bleskensgraaf

• Woensdag 24 mei in Schelluinen

• Woensdag 31 mei in Nieuwpoort

• Woensdag 21 juni in Streefkerk

• Vrijdag 30 juni in Nieuw-Lekkerland

• Woensdag 5 juli in Groot-Ammers

Check www.molenlanden.nl/skateworkshops voor de exacte tijden en locaties. Bij heel slecht weer kan de workshop helaas niet doorgaan. Volg Jong Molenlanden en gemeente Molenlanden via de socials om op de hoogte te blijven.

Tijdens de Fokveedag die op 17 september 2022 in Hoornaar werd gehouden, konden inwoners van Molenlanden hun wens achter laten in de wensboom in de stand. Uit de vele wensen maakten kinderburgmeester Fedde en burgemeester Theo Segers een selectie.

“Mooi om te zien hoe uiteenlopend de ingezonden wensen zijn; van ideeën voor ouderen tot aan een nieuwe skatebaan, we zien echt van alles voorbijkomen”, lieten de burgemeesters toen weten.

Uit alle wensen kwam de wens voor een skatepark in Molenlanden bij veel jongeren naar voren. Omdat een skatepark niet zo makkelijk en snel te realiseren is, is gekozen voor een mobiele skatebaan, zodat toch deels aan de wensen tegemoet te komen.