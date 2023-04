Zonovergoten bloesemfeest op Boomgaard Onderweg in Arkel

di 18 apr. 2023, 11:58

Nieuws 608 keer gelezen

ARKEL • Zaterdag 15 april in Boomgaard Onderweg kon het niet beter: zowel de peren- als pruimenbloesem stonden tijdens het bloesemfeest in volle pracht in de stralende zon tegen een diepblauwe lucht.

De boomgaard trok de hele dag door volop bezoekers: wandelaars, fietsers, ouders met kinderwagen en peuters.

Om de feestelijkheid nog meer te vergroten was er muziek van twee ‘boomgaard-troubadours’. De hele dag door werden er door vier vrijwilligers van de boomgaard rondleidingen gegeven met uitleg over wat er allemaal groeit en bloeit en het hoe het beheer plaatsvindt.

De organisatie was blij verrast dat zoveel enthousiaste bewoners van de Onderweg gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging, waaronder veel gezinnen met kinderen. Het aantal ‘vrienden van de boomgaard’ is op deze dag meer dan verdubbeld.