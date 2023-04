Kledingruil met gesloten beurs in Langerak

LANGERAK • Op vrijdag 14 april wordt er weer een kledingruil georganiseerd in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 in Langerak.

De kledingruil is een duurzaam initiatief waarbij kleding van eigenaar wisselt met gesloten beurs. Deze kledingruil wordt georganiseerd door Open Kerk in samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers.

De kledingruil is geopend op vrijdag 14 april van 14.00 tot 20.00 uur. Kleding inleveren kan op donderdag 13 april tussen 19.00 en 21.00 uur en vrijdag vanaf 08.30 uur. Het is fijn wanneer de kleding alvast op maat gesorteerd is bij het inleveren.

Tweemaal per jaar organiseert Open Kerk een kledingruil. Dit is de zomer editie. “Dus zoek alvast je zomergarderobe uit en breng alles wat niet meer past of wat je zelf niet leuk meer vindt naar de kledingruil”, aldus de organisatoren. “Vanzelfsprekend accepteren we deze editie alleen bruikbare zomerkleding zonder vlekken en gaten.”

Alle soorten en maten kleding mag: dameskleding , herenkleding , kinderkleding en sportkleding. Ook accessoires, zoals tassen, riemen, sjaaltjes en schoenen. Sieraden, parfum en andere schoonheidsartikelen zijn ook altijd leuk om te ruilen.

Er is een kleedruimte om te passen. De kleding die overblijft van de kledingruil wordt geschonken aan Stichting Dorcas.

Tijdens de kledingruil is de Koningskerk geopend voor koffie/thee en een gezellig praatje.

Voor meer informatie: www.gklangerak.nl/welkom/op-adem-komen-de-kerk-open.