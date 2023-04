Aftellen voor het Internationaal Film Festival Gorinchem

GORINCHEM • Een week voor de zevende editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) van start gaat, blikt de organisatie vooruit en verheugt zich op de komst van honderden filmliefhebbers.

Van 13 tot en met 16 april staat de vesting Gorinchem bol van film. Ook dit jaar is er een rijk programma met gloednieuwe films van over de hele wereld, met premières, special guests, talks, live muziek en sfeervolle festivalcafés.

Directeur Anika van der Kevie: “Het voelt weer als vanouds, de hectiek achter de schermen, het grote enthousiasme van de filmmakers die Gorinchem gaan bezoeken, de gedreven crew en de vrolijke vrijwilligers. Ook in de stad en de regio merken we hoe het leeft, en daar doen we het voor. We bieden de filmmakers een podium, maar zorgen vooral dat veel mensen kunnen genieten van parels van films.”

No Filter

“Dit jaar is de campagne vormgegeven door Studio Olivier uit Werkendam. Het beeld kenmerkt zich door prachtige kleuren en de schoonheid van de pure mens. Het sluit aan bij onze films, die geen filter nodig hebben”, vertelt enthousiaste festivaldirecteur Anika van der Kevie. “We hebben een wereld gecreëerd waarin we gewend zijn geraakt aan een maakbare schoonheid met filters. De films bij het IFFG tonen het ware gezicht van de mens en zijn verhalen. We tonen producties van filmmakers die met kracht, lef en puurheid verhalen overbrengen.”

Boeiende verhalen

De films, voornamelijk uit Azië, Zuid-Amerika en Afrika, nemen de kijkers mee in boeiende verhalen, tonen beeldschone landschappen, duiken in rijke culturen en draaien om liefde voor de mens. Films die je raken, verrassen en ontroeren. Er staan een aantal grote titels op het programma zoals Broker, War Pony, Caïro Conspiracy, Argentina 1985, naast de filmparels als Banu, Nezouh, Los Reyes del Mundo, Alam en vele anderen.

Er is meer dan film, dit jaar staat Zuid-Korea in de spotlight. Naast vier indrukwekkende filmtitels, waaronder Return to Seoul en Parasite, kun je Koreaanse videogames spelen en authentieke klederdracht bewonderen. De Gorcumse relatie met Zuid-Korea gaat ver terug, toen Hendrick Hamel het land ‘ontdekte’. Tijdens het festival kun je met een IFFG ticket, gratis het Hamelmuseum bezoeken.

Niemand minder dan landsbekende regisseur Martin Koolhoven komt het Lokaal Talent Programma presenteren en producent Bear Damen zal de vragen van bezoekers beantwoorden na het kijken van War Pony. Iedere avond is er een afterparty in theater De Nieuwe Doelen. “Er is zoveel te beleven en te zien voor iedereen, we kijken er naar uit om samen met onze bezoekers te genieten”, sluit van der Kevie opgewekt af.

Het Internationaal Filmfestival Gorinchem vindt plaats van woensdag 13 tot en met zondag 16 april in de theaters van Gorinchem. Tickets en meer informatie via www.iffg.nl.