Provincie Zuid-Holland in hoger beroep tegen uitspraak over Chemours

19 minuten geleden

Algemeen 81 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De provincie Zuid-Holland gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over Chemours.

Het bedrijf maakte bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie wil opleggen om de uitstoot van chemicaliën versneld te verlagen. De rechtbank stelde op 16 maart Chemours grotendeels in het gelijk.

De vergunning, waar Chemours tegen in beroep is gegaan, bevat maatregelen om de uitstoot van meer chemicaliën aan banden te leggen. De provincie vindt het logisch om, behalve tegen de erkende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), meer beperkingen tegen stoffen die mogelijk in de nabije toekomst ook tot ZZS worden verklaard. Van deze stoffen, de potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS), heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een lijst opgesteld.

Voorzorg

‘Wij vinden dat we uit voorzorg verplicht zijn de uitstoot van pZZS verder aan banden te leggen’, stelt de provincie in een persbericht. ‘Niet alleen bij Chemours, maar bij alle bedrijven in de provincie die deze stoffen gebruiken. De rechtbank begrijpt onze beweegredenen, maar dat komt naar onze mening onvol’doende terug in de uitspraak.’

Daarnaast hebben we onderzoek laten doen naar nieuwe technieken om de emissies zo spoedig mogelijk te verlagen. Ondanks dat de door ons ingeschakelde deskundige heeft bevestigd dat dit mogelijk is, gaat de rechter hier niet in mee.’

Raad van State

De provincie is teleurgesteld in deze uitspraak. Daarom wordt de stap gezet naar de Raad van State om hoger beroep in te stellen.

De situatie is volgens de provincie nu dat de uitstoot van Chemours nog steeds omlaaggaat. ‘Wij willen het tempo versnellen om het milieu en de gezondheid van omwonenden beter te kunnen beschermen.’