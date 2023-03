Arkels Visserskoor zoekt accordeonisten

ARKEL • Het Arkels Visserskoor zoekt versterking van accordeonisten, het liefst met interesse op het gebied van zeemansliedjes.

Het Arkels Visserskoor bestaat al vanaf 1995 en zoekt muzikale versterking. “Wij zijn in de wijde omgeving van Gorinchem in allerlei tehuizen bekend en traden de laatste jaren vele malen op in de regio en diverse malen ook buiten de regio”, meldt secretaris Menno van der Galiën.

De huidige muzikale bezetting bestaat uit drie accordeonisten: twee dames en een man. Verder is er een drummer in het koor aanwezig.

Het repertoire van het koor bestaat uit zo’n 110 nummers, variërend van Nederlandse meezingers tot Ierse ballads, Engelstalige zeemansliedjes en ook Duitse liedjes over de zee.

De repetitie-avonden worden op de eerste en derde dinsdagavond van de maand gehouden van 19.30 tot 21.45 uur in MFC De Lingehof aan de Harpstraat 11 in Arkel.

Voor meer informatie of aanmelding: www.arkelsvisserskoor.nl.