Meeste bezoekers Werelderfgoed Kinderdijk komen uit Nederland

43 minuten geleden

Algemeen 119 keer gelezen

KINDERDIJK • In 2022 verbleven ongeveer 1 miljoen mensen in het molengebied van Kinderdijk. Ruim de helft, 57 procent, kwam uit Nederland.

De overige bezoekers kwamen uit Europa (34 procent), Noord-Amerika (4 procent) en de overige 6 procent kwam uit de rest van de wereld. Kanttekening: in een deel van 2022 had ons land nog te maken met coronamaatregelen en in het verre oosten duurden die maatregelen zelfs bijna het gehele jaar 2022.

Van de ongeveer 1 miljoen bezoekers waren er zo’n 440.000 die alleen door het gebied heen fietsten. Van de overgebleven 560.000 bezoekers waren er ruim 260.000 die ook een ticket hadden. De verhouding tussen betalende en niet-betalende bezoekers verschilt wel sterk per nationaliteit. Onder de buitenlandse toeristen kocht ruim 50% een kaartje, terwijl van de Nederlandse bezoekers slechts 20% een kaartje kocht.

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft de ambitie om het aantal betalende bezoekers te laten stijgen zonder dat het totaal aantal bezoekers al te veel stijgt. Daarnaast is het doel om betalende bezoekers meer te spreiden over het jaar. De opbrengsten van het kaartverkoop wordt door de stichting geïnvesteerd in het gebied en onderhoud van de monumenten.

Zowel de betalende als de niet betalende bezoekers zijn over het algemeen zeer positief over de beleving in Kinderdijk. Zo werd het Werelderfgoed beoordeeld met een 8,8 op netheid, een 8,7 op gastvrijheid en een 7,4 op prijs-kwaliteit. Bovendien gaf 73% van de bezoekers aan (misschien) nog eens terug te komen. De bezoekers waren met name te spreken over het contact met de vele vrijwilligers die hen op verschillende plekken vriendelijk ontvingen.

Het bezoekersonderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Strabo. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk liet het onderzoek naar de bezoekersaantallen en bezoekersbeleving afgelopen jaar voor het eerste uitvoeren. Het onderzoek moet handvaten bieden om waardevol en verantwoord toerisme te bevorderen in Kinderdijk. De ambitie is om het eerste Werelderfgoed te worden waar toerisme hand in hand gaat met leefbaarheid, ecologie en erfgoedwaarden.