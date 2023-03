‘Twitter-huisarts’ Bart Bruijn uit Streefkerk ernstig ziek

13 minuten geleden

STREEFKERK • De Streefkerkse huisarts Bart Bruijn (62) maakte zondag 26 maart bekend dat hij leukemie heeft. Via Twitter stuurde hij een noodkreet met vier uitroeptekens de wereld in: ‘We hebben waarnemers nodig’.

Op 26 maart twitterde Bruijn: ‘Helaas, de oorzaak mijn toenemende vreselijke lamlendigheid en vermoeidheid van het afgelopen jaar is bekend. Zojuist gehoord dat ik leukemie heb. Chronisch lymfatische, dus het kon slechter, maar leuk is anders. Chemo zojuist gestart. We kwamen terug uit Engeland en ik had van de week al gemerkt dat mijn milt te voelen was. Vannacht aan boord van de ferrie kreeg ik vreselijke pijn, dus direct langs de HAP en een paar uur later wisten we het. Ik kon meteen blijven in het ziekenhuis. Nu moet @lorelei3112 (echtgenote Hannelore, red.) alleen regelen dat de praktijk doordraait. We hebben waarnemers nodig!!!!’

Praktijk bereikbaar

Momenteel wordt druk gezocht naar vervangers, vertelt een medewerker, maar de praktijk is gewoon bereikbaar. Assistentes en Bruijns echtgenote bekijken hoe patiënten toch geholpen kunnen worden.

Media-aandacht

Bruijn en zijn vrouw Hannelore werden in de afgelopen jaren bekend door hun grote activiteit op Twitter en hebben respectievelijk ongeveer 9.600 en ongeveer 9.200 volgers. Met hun kritiek op het coronabeleid, dat ze ‘zwabberend’ vonden, kregen ze diverse keren aandacht in de media.