Unanieme instemming voor nieuwe school Giessen-Ouderkerk

47 minuten geleden

Algemeen 129 keer gelezen

MOLENLANDEN • In Giessen-Ouderkerk kunnen vanaf half april elf woningen en een nieuwe basisschool gebouwd worden aan de Oudkerkseweg. Dinsdagavond waren de gemeenteraadsleden van Molenlanden overwegend positief over de door het gemeentebestuur voorgestelde aanpassing in het bestemmingsplan op de bouwlocatie.

Dat betekent dat de sloop van de bestaande schoolgebouw juridisch mogelijk wordt. Ook geldt dit voor de bouw van een nieuwe school - met multifunctionele ruimte voor het dorp - en de bouw van zes rij/hoekwoningen, die seniorenwoningen en een twee-onder-een-kapwoning.

“Een logisch gevolg van eerdere raadsbesluiten”, meent Wietse Blok van de SGP, die daarmee meteen verwijst naar het slepende proces waarin de school belandde door fouten van de gemeente. Al zes jaar maakt een aantal inwoners zich sterk voor nieuwbouw van de verouderde school. In 2020 kwam er groen licht om 900.000 euro uit te geven aan een nieuw schoolgebouw. Anno 2023 staat er nog geen school en bleek dat het plan 3,2 miljoen euro gaat kosten. Een dure fout, maar voor de vitaliteit van het dorp stemde de gemeenteraad in januari toch unaniem in met het voorstel.

Voortvarend doorpakken

Dat het gemeentebestuur over de technische realisatie van de school geen gras laat groeien wordt door Doe Mee! Molenlanden gewaardeerd, zegt Ruud van Rijn. “We zijn blij dat er voortvarend wordt doorgepakt nu, want dat verdient het dorp ook.”

“Het is mooi, het ziet er goed uit en wat ons betreft helemaal passend”, is Pieter van Bruggen het met de andere sprekers eens. Voordat de ChristenUnie in kan stemmen met het plan, wil hij wel van het gemeentebestuur weten op welke woningsegment de gemeente met de nieuwbouw richt. Iets waar CDA-raadslid Wout de Jong ook nieuwsgierig naar is. “Op het moment dat we daar de woning gaan ontwikkelen, heeft het college daar nog een bepaalde visie over?”

“We hebben gekeken naar een mix van woningen. Hier hebben we het over woningen in het middensegment, met de dan geldende prijzen”, stelt wethouder Arco Bikker de gemeenteraad gerust.

Officieel kan de gemeenteraad pas op de raadsvergadering van 18 april instemmen met het voorstel, maar dinsdagavond hebben alle partijen tijdens de inhoudelijke bespreking al aangegeven dat zij voornemens zijn in te stemmen met het voorstel van het gemeentebestuur.