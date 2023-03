Keurslager Muilwijk uit Ameide tweede bij Spareribs Trophy 2023

AMEIDE • Keurslager Muilwijk uit Ameide heeft de tweede plaats behaald in de vakwedstrijd Spareribs Trophy. Deze prijs, in de door Koninklijke Nederlandse Slagers georganiseerde vakwedstrijd, is uitgereikt op dinsdag 28 maart in Kamerik.

Slagerij van Tilburg uit Sliedrecht won de eerste prijs. De derde prijs ging naar Keurslager Beverdam uit Rijssen.

De keuring

Op basis van een keuring op 1 maart zijn alle spareribs beoordeeld op geur, smaak, samenstelling en bewerking. Ongeveer 80 slagers stuurden hun spareribs in voor deze vakwedstrijd. De keuring is uitgevoerd onder leiding van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht.

De jury over de keuring: “Het niveau van deze editie lag heel hoog. Het was een flinke uitdaging om de top 10 te bepalen. Niet alleen chapeau voor de genomineerden, maar zeker ook voor de andere deelnemers.”

De uitreiking

De prijsuitreiking vond op 28 maart plaats bij Buitenplaats Kameryck. Samen met de finalisten en bezoekers van het door KNS georganiseerde slagersevent ‘De slager – het schaap met vijf poten’, werd tijdens deze uitreiking de winnaar van de Spareribs Trophy 2023 bekend gemaakt.

De Spareribs Trophy is één van de vakwedstrijden die KNS organiseert. Andere vakwedstrijden die jaarlijks plaatsvinden zijn de Lekkerste Bal Gehakt, De Grote Grillworsttest en de innovatiewedstrijd Gouden Slagersring.

Keurslager Muilwijk maakt ambachtelijke producten en samen met zijn team van enthousiaste medewerkers staan ze voor hun klanten klaar. Om deze bijzondere prestatie met iedereen te vieren zijn de bijna lekkerste spare ribs van Nederland nu in de aanbieding; 500 gram voor 6,50 euro.