Zilveren speld voor AFK-jubilaris Nico Versluis

1 uur geleden

Algemeen 150 keer gelezen

AMEIDE • Afgelopen vrijdag gaf Ameide’s Fanfare Korps een gezellig voorjaarsconcert in het Spant. Tijdens deze avond werd een van de leden, Nico Versluis, in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar muzikant is.

Hij ontving daarvoor een zilveren speld van de KNMO en bijbehorende oorkonde.