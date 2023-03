Boeken voor de halve prijs in de kringloopwinkel van Goudriaan

1 uur geleden

Algemeen 113 keer gelezen

GOUDRIAAN • In de kringloopwinkel van Goudriaan zijn van zaterdag 1 april tot 15 april alle boeken en tijdschriften voor de halve prijs.

Het adres van de kringloopwinkel is De Hoogt 1b in Goudriaan. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de kringloopwinkel.