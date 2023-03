Pleidooi voor (bijna) gratis streekvervoer in Molenlanden

wo 22 mrt. 2023, 10:30

Algemeen

MOLENLANDEN • (Bijna) gratis vervoer met de gele en groene bussen, om het openbaar vervoer in Molenlanden een duw in de rug te geven; daarvoor pleitten CDA, SGP, Progressief Molenlanden en CU dinsdag tijdens de raadsvergadering.

Het ongenoegen over belbussen die met draaiende motor stilstaan langs de kant van de weg leeft duidelijk bij meerdere raadsleden. Zet ze in voor een vaste dienstregeling, die boodschap gaven onder anderen Jonette Korevaar (CDA) en Wietse Blok (SGP) af.

“Met de belbus heb je vaak te maken met grote omwegen, waar je wel voor moet betalen. Om dat en de weinige keren dat er bussen rijden te compenseren willen we het vervoer gratis of bijna gratis maken. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijker. Liever leeg rijden dan niet; als mensen regelmatig de bus voorbij zien komen, zijn wij ervan overtuigd dat ze eerder de auto laten staan en de bus pakken.”

Onderzoek

Tegengas kwam er van Doe Mee! Molenlanden en VVD. Wilma de Moel (Doe Mee!): “We kunnen beter kijken waaraan behoefte is en daarop actie ondernemen. Zelf hebben wij al onderzoek uitgevoerd en dit voorjaar hopen we met jongeren uit de gemeente naar het provinciebestuur te gaan om de uitkomsten te presenteren. En wie gaat dit plan betalen?”

Korevaar: “Als de belbussen niet meer stilstaan, maar ingezet worden op een vaste dienstregeling, heb je het alleen over een paar keer extra tanken. Wij denken dat dat heel erg meevalt.”

Kans van slagen

Wethouder Johan Quik was daar niet zo zeker van. “Dat gaat op voor de belbussen, maar het gratis maken van de buurtbussen is een heel ander verhaal. Ik ga hierover graag het gesprek met de provincie aan, maar de kans van slagen is zo klein.”

Na een schorsing werd het uitgangspunt van (bijna) gratis aangepast naar betaalbaar met een laag instaptarief. Daarmee kreeg het voorstel de steun van alle partijen.