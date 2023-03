Goudriaans diner levert 1436 euro op voor Turkije

ma 20 mrt. 2023, 10:44

GOUDRIAAN • Afgelopen vrijdag is er in Goudriaan een bijzonder diner georganiseerd in de Multistee.

De in Goudriaan woonachtige Birgül wilde graag iets organiseren voor haar vriendin Melda die in Den Bosch woont.

Melda is met de aardbeving haar ouders en broertje verloren. Haar enige zus Meryem,die de aardbeving heeft overleefd, probeert nu in Turkije een nieuw leven op te bouwen. Omdat ook haar huis door de aardbeving is verwoest, is de opbrengst van het in Goudriaan gehouden diner voor Meryem.

Birgül, Melda en nog meer Turkse vriendinnen zetten de aanwezigen een heerlijke maaltijd voor. De totale opbrengst was 1436 euro.

Een ontroerende Melda heeft met de aanwezigen haar verhaal gedeeld, wat diepe indruk maakte op iedereen.