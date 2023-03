Gevarieerd pyjamaconcert van Graafstrooms Fanfare in Bleskensgraaf

ma 20 mrt. 2023, 10:32

BLESKENSGRAAF • Het voorjaarsconcert van Graafstrooms Fanfare op zaterdag 18 maart in Bleskensgraaf was een parodie op Chantals Pyjama Party.

De muzikanten waren gekleed in pyjama en elk lid had zijn eigen muziekstuk mogen kiezen, wat resulteerde in een gevarieerd programma in een gezellige sfeer.