Nieuwbouwproject ‘De Liessticht’ in Ameide: ‘We willen weten wat voor woningen de mensen hier zelf graag zien’

wo 15 mrt. 2023, 16:31

AMEIDE • Een nieuwbouwproject realiseren met betaalbare woningen voor inwoners van Ameide én waar omwonenden zich ook zo veel mogelijk in kunnen vinden. Dat hebben projectontwikkelaars Jan van Wiggen en John van der Ham voor ogen met hun project ‘De Liessticht’. “We willen weten wat voor woningen de mensen hier zelf graag willen zien.”

Zo’n 50 nieuwbouwwoningen moeten er komen op het perceel van 1,2 hectare aan de Prinses Marijkeweg in Ameide, in de volksmond ook wel De Liessticht genoemd. De eigenaren van de grond zochten zelf contact met John van der Ham (directeur bij ThuisinBouwen) en Jan van Wiggen (eigenaar van Van Wiggen Vastgoed), die onder de naam Ontwikkelingscombinatie Napoleon de handen ineen hebben geslagen om woningen te realiseren binnen de dorpen van het voormalige Zederik.

Dorpsconsultatie

Het duo legt uit: “De eigenaren van de grond hebben gevraagd of wij de grond zo kunnen ontwikkelen, dat veel mensen uit Ameide en Tienhoven aan de Lek ermee geholpen zijn. Hierop zijn wij begonnen met de ‘dorpsconsultatie’. Bij nieuwbouw wordt er vaak een project ontwikkelt, waarop geïnteresseerden zich vervolgens in kunnen schrijven. Wij draaien het om en willen weten wat voor woningen de mensen graag willen zien.”

“Op www.liessticht.nl kan men een formulier invullen, waarin wensen kunnen worden aangegeven. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat je zelf interesse hebt in een woning, het is juist ook belangrijk dat omwonenden hun mening geven. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je ook hen in een vroeg stadium bij de plannen betrekt, er een plan kan komen te liggen wat voor iedereen acceptabel is. Zo voorkom je ook dat de bouw vertraging oploopt door langlopende procedures die worden aangespannen door omwonenden die problemen hebben met bepaalde ideeën.”

Een Leven Lang Ameide

Om zo veel mogelijk inwoners van Ameide te bewegen het formulier in te vullen, betrokken Van Wiggen en Van der Ham ook Kris de Kruijk, voorzitter van ‘Een leven Lang Ameide’ bij de gesprekken.

De Kruijk: “Deze stichting is in 2020 in het leven geroepen om jongeren uit Ameide een stem te geven die een woning zoeken. Het is voor alleenstaande mensen uit het dorp, zoals ikzelf, echt een probleem om een betaalbare woning te vinden.”

“Een voorbeeld: Op nieuwbouwproject De Tuinhof worden acht appartementen gebouwd, hierop kwamen 82 aanmeldingen binnen. Er worden ook elf rijtjeshuizen gebouwd, maar hiervan staan er nog negen te koop. Die kosten namelijk 465.000 euro en dan zit er nog niks in. Voor veel mensen veel te duur natuurlijk. De laatste weken heb ik gemerkt dat ook onder de senioren een enorme behoefte aan nieuwe woningen is. Zij zouden binnen Ameide willen verhuizen, waardoor hun eigen woning ook beschikbaar wordt en de doorstroom op gang komt.”

Napoleon

Volgens De Kruijk is het positief dat twee ontwikkelaars die uit de eigen regio komen, de handschoen hebben opgepakt. Het levert volgens hem minder weerstand op dan wanneer er een bedrijf van buiten het gebied aan de slag gaat.



Van Wiggen: “Dat is ook de reden dat John en ik zijn begonnen met Ontwikkelingscombinatie Napoleon, we spreken de taal van het dorp en begrijpen het karakter. We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met de samenwerking toen er in Lexmond plannen moesten komen voor nieuwbouw. Samen hebben we meer slagkracht dan alleen.”

“Inmiddels zijn we bezig met meerdere projecten in Lexmond en hebben we in Ameide ook nog een plan lopen aan de Prinsengracht, waar we positieve stappen in maken. Wij willen bouwprojecten realiseren binnen de dorpen van Vijfheerenlanden, waar zo veel mogelijk mensen achter staan. Het gaat ons daarbij niet om het hoogste rendement. We willen een mooie mix van nieuwe woningen die voldoen aan de behoefte van de dorpen.”