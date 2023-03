Opschoondag op 18 maart in Ameide en Tienhoven aan de Lek

AMEIDE • De Lekprikkers uit Ameide en Tienhoven aan de Lek doen dit jaar weer mee met de Landelijke Opschoondag. Deze keer is dat op zaterdag 18 maart. De groep is intussen uitgegroeid tot een team van ongeveer veertig ‘prikkers’ die allemaal een eigen straat of buurt hebben.

“Peuken zijn het ergste”, zegt Rob de Wit, coördinator van de Lekprikkers. “Je ziet ze amper, maar ze zijn slecht voor het milieu omdat ze traag afbreken.” De Lekprikkers willen ook graag vuil dat uit de Lek aanspoelt opruimen voordat het hoge water het afvoert naar de zee en de oceaan.

Op zaterdag 18 maart komen de vrijwilligers samen bij de fruitschuur van de familie Verheij aan de Prinsengracht, achter huis nummer 79. Degenen die nog geen materiaal hebben om zwerfvuil op te rapen krijgen grijpers, zakken en hesjes mee. Ook dit jaar worden weer alle benodigde materialen door Waardlanden beschikbaar gesteld. Om 09.30 uur zijn mensen welkom bij de fruitschuur. Daar is eerst koffie, thee of limonade en dan gaat men om ongeveer 10.00 uur in groepjes door Ameide en Tienhoven. De Lekprikkers kunnen nog steeds nieuwe mensen gebruiken en willen graag dat ouders hun kinderen ook meenemen. Een kind dat vuil opprikt zal niet zo makkelijk zelf vuil weggooien. Daarom zijn de beide basisscholen benaderd en geïnformeerd over deze dag. Dit jaar heeft ook woningbouwvereniging Fien Wonen besloten om met ons mee te doen en hun achterban te mobiliseren.

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Rob de Wit: robwit6@gmail.com of 06-39689190.