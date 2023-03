• Anja Oskam in haar winkel Pandje 3.

Anja Oskam opent winkel met woonaccessoires en lifestyle producten in Arkel

ma 13 mrt. 2023, 08:55

ARKEL • Anja Oskam opent op zaterdag 18 maart om 11.00 uur in Arkel haar nieuwe winkel in landelijke woonaccessoires en lifestyle producten.

“In de winkel bied ik leuke producten aan die heel dicht bij mij staan en waarvan ik zelf heel veel houd”, vertelt Anja.

Ze heeft altijd administratief werk gedaan, maar kwam via het werk van haar man John op het idee om accessoires te gaan verkopen voor de inrichting van overkappingen. Hij heeft een eigen bedrijf in overkappingen en buitenverblijven: Oskam Buitenleven.

De webshop was net opgezet totdat ze ontdekte dat het winkelpand aan het Dokter H. de Vriesplein 3 in Arkel te huur kwam. “Toen heb ik het roer omgegooid en ben aan de slag gegaan met een fysieke, echte winkel”, vertelt Anja. “Ik heb er heel veel zin en ook al veel positieve reacties gekregen.”

In de winkel, die Pandje 3 gaat heten, verkoopt ze landelijke woonaccessoires en lifestyle producten. Ook staan er leuke kleine landelijke meubeltjes opgesteld in de 60 vierkante meter winkel, zoals site-tables, kapstokjes, schemerlampen, gruttersbakken en dergelijke.

“We verkopen ook mooie kwaliteitsproducten, zoals de kaarsen van WoodWick en Chesapeake Bay, en we hebben veel leuke accessoires van het merk Countryfield. Ook verkopen we de Wasparfum by Essentia van Wasgeluk.

Woonaccessoires en lifestyle winkel Pandje 3 in Arkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur. Parkeren is gratis voor de deur.

Op de dag van de opening, op zaterdag 18 maart, heeft Anja een leuke actie. Ze geeft ieder uur een mooie Chesapeake Bay kaars weg. Ook onder de Facebookvolgers heeft ze aan het eind van de dag nog een winnaar of winnares voor een mooie Chesapeake Bay kaars.