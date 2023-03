Wethouder Quik gaat toch weer met bewoners Laantje praten

NOORDELOOS • Raadsleden van de gemeente Molenlanden zetten wethouder Johan Quik dinsdag 7 maart onder druk om met bewoners van het Laantje in Noordeloos te gaan praten. Bewoners maken zich zorgen over afsluiting van ‘hun’ kruispunt met de N214.

Pas na aandringen van raadsleden en vasthoudendheid van voorzitter Sanne Zijlstra ging Quik overstag. Aanvankelijk probeerde hij de raad tevreden te stellen met de opmerking: “Ik kom echt voor de belangen van de bewoners op. Ik weet wat ze willen. Ik kan best nog een keer met ze in gesprek, maar dan komen dezelfde argumenten. Laten we eerst bekijken hoe de Provincie met het ontwerp omgaat.” Zijlstra hield vol: “Er klinkt een oproep vanuit de commissie: wethouder, wacht nou niet de formele procedures af, maar doe het gewoon omdat het kan helpen voor een oplossing.” Quik gaf zich gewonnen: “Ik ga met de inwoners nog een keer in gesprek.”

Geïsoleerd van dorp

De belofte kwam na herhaalde verzoeken en het verhaal van inspreker Hendrik van Vuren, oud-raadslid en oud-CDA-wethouder van Giessenlanden. Hij woont aan Het Laantje en vertelde: “De Provincie wil het kruispunt met de N214 ter hoogte van de Boezem afsluiten. Een aantal huizen wordt daardoor geïsoleerd van het dorp en de bereikbaarheid van hulpdiensten verslechtert.” Na een inspraakmoment ruim een jaar geleden, een brief waarop geen reactie kwam en een gesprek met de wethouder las Van Vuren in het AD dat de gemeente de plannen van de Provincie omarmd zou hebben. “Gemeente, kom voor ons op door de Provincie te pressen serieus naar onze voorstellen te kijken.”

Niet blind

Jan Arie Koorevaar (CDA) wilde weten waarom de gemeente niet op de brief reageerde. Van Vuren: “Ik denk omdat het een weg van de Provincie is. Maar er zijn burgers van Molenlanden in het geding en daar heeft de gemeente voor op te komen. We verwachten dat het college heel goed naar onze stukken kijkt, daarover met ons overlegt en niet blind achter de Provincie aanloopt.”

Bas de Groot (SGP) wilde weten of alle bewoners van het Laantje tegen zijn. Van Vuren: “Het gros van de bewoners, het wordt breed gedragen.”

Dorp in tweeën

Het CDA vindt dat de gemeente de plicht heeft op te komen voor de bewoners. Koorevaar: “We hebben het dorp in tweeën gedeeld met de N214, bij de Grote Waard en het Laantje. Dan hebben we ook een extra plicht om voor bewoners aan gene zijde op te komen. Daarom mijn vragen aan de wethouder: moet dit dorp definitief in tweeën worden gesplitst? Vecht u voor de bewoners?”

Verkeersveiligheid

Quik: “Met de Provincie zijn we al langere tijd in gesprek over het Laantje. We vechten altijd voor onze inwoners, maar ook voor de verkeersveiligheid. Daarom deze aanpassing. Op de inspraakavond hebben wij bij er bij de Provincie op aangedrongen dat zij de inbreng van inwoners ook meenemen en goed moeten wegen. Maar de N214 is van de Provincie, het Laantje deels van Waterschap Rivierenland.” Koorevaar: “Maar het gaat over inwoners van Molenlanden.”

Quik wierp tegen: “De verwerking van de inspraak hebben we nog niet. Maar op zich staan we achter het ontwerp van de Provincie omdat de verkeersveiligheid een hoofdrol speelt.” Koorevaar: “Het beeld is dat bewoners helemaal niet het idee hebben dat u voor hun belangen ook opkomt. Ik zou u willen oproepen om nogmaals met deze groep om tafel te gaan, om te bekijken hoe we de belangen onder de aandacht kunnen brengen.” Quik: “We hebben het onder de aandacht gebracht bij de Provincie en na de beantwoording bekijken we als gemeente of we het daarmee eens zijn.”

Afwachten

Na nog enkele herhalingen van zetten wilde Ferry van der Koelen (PM) weten: “We begrijpen dat de Provincie de belangrijkste speler is. Maar welke rol ziet u voor het college om te zorgen voor een gedragen concept?” Quik: “Ik heb net aangegeven hoe we hiermee omgaan.” Van der Koelen: “Welk participatietraject zet u op?” Quik: “Laten we eerst afwachten met welke reactie de Provincie komt.”

Toezegging

Er volgden voorzetten en inkoppers van Koorevaar en Zijlstra, waarna Quik uiteindelijk met zijn toezegging kwam.