Provinciale brandweerwedstrijd in Arkel

wo 8 mrt. 2023, 09:30

ARKEL • Brandweer Arkel een ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) organiseren op zaterdag 11 maart een provinciale brandweerwedstrijd in Arkel.

Publiek is welkom bij deze wedstrijd en kan zich melden bij de brandweerkazerne Arkel (Vlietskade 1002 Arkel). Daar kunnen zij de locatie opvragen waar de wedstrijd wordt gespeeld.

De wedstrijd is een zogeheten 112-baan. Hierbij weten de ploegen vooraf niet of zij te maken krijgen met een brand, een technische hulpverlening, een inzet met gevaarlijke stoffen, of een combinatie van deze type incidenten. De deelnemende ploegen moeten binnen 40 minuten het scenario zo goed en veilig mogelijk op zien te lossen. Deze dag word er deelgenomen door de brandweerposten Heinenoord, Haastrecht, de bedrijfsbrandweer van Kenbri, Sassenheim, Rijnsburg, Maasland, Lekkerkerk en Hendrik Ido Ambacht.

De start is om 08.00 uur en de laatste ploeg start 15.30 uur. Om 18:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats door burgemeester Segers van de gemeente Molenlanden. Dit gebeurt in de brandweerkazerne van Arkel. De ploegen die op de eerste en tweede plaats eindigen gaan door naar de gewestelijke ronde.