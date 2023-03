Eerste herinneringsboom in de Slingelandse Plassen

ma 6 mrt. 2023, 09:25

GOUDRIAAN • Met het planten van een Juglans regia, een walnoot, is zaterdag het herinneringsbos in de Slingelandse Plassen in Goudriaan officieel van start gegaan. De walnoot werd geplant door nabestaanden van Piet Damsteeg, die begin vorig jaar overleed.

De Ottolander was jarenlang een fervent sportvisser en bracht veel tijd door langs de oevers van de Slingelandse Plassen. En hij was een liefhebber van walnoten. “Hiermee is de cirkel rond”, zei Piets vrouw Ada bij het planten van de boom.

Zaterdag werd tevens een hoogstampeer geplant om de aanleg van de nieuwe wielerbaan op de Slingelandse Plassen te markeren. Het bestuur van de stichting Natuur- en recreatiegebied Slingelandse Plassen plantte daarnaast een moeraseik en het bestuur van stichting Het Polderbos een hoogstamappel. Amarantha Uitvaartzorg, de initiatiefnemer van het herinneringsbos, plantte een appelboom ter viering van het vijfjarig bestaan.

Jaarlijkse plantdag

Het herinneringsbos is een onderdeel van het Polderbos. Het is de bedoeling om voortaan jaarlijks op de tweede zaterdag van november een plantdag voor herinneringsbomen te organiseren. Het gaat breder dan de herinnering aan een overleden dierbare. Ook voor andere mijlpalen, zoals de geboorte van een kind of de viering van een (huwelijks-)jubileum kan een boom worden geplant. Voor meer informatie: info@slingelandseplassen.nl.