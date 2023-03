Molen Jan van Arkel in tv-programma Bed & Breakfast van omroep Max

ARKEL • Molen Jan van Arkel in Arkel is maandag 6 maart vanaf 21.30 uur te zien in het programma Bed & Breakfast van omroep Max.

Ondernemers Elco en Arjan laten in die uitzending aan twee collega-eigenaren van bed and breakfastondernemingen elders uit het land de Molen Jan van Arkel zien. De molen is anderhalf jaar geleden omgevormd tot een luxe bed and breakfast.