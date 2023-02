ingezonden mededeling

Gebitsrenovatie: welke opties zijn er?

do 23 feb 2023, 09:23

Ben je heel onzeker over je gebit, bijvoorbeeld omdat er een aantal tanden ontbreken of omdat je je tanden lelijk vindt? Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om je gebit mooier te maken.

Gebitsrenovatie is een goede manier om je glimlach mooi te maken, maar welke opties heb je hiervoor? Wij zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.

Wat is gebitsrenovatie?

Stel: je gebit is beschadigd of versleten, maar een kleine ingreep van je tandarts is niet voldoende om dit te herstellen. Of je bent ontevreden over de kleur, vorm of stand van je tanden. Dan vind je dat natuurlijk erg vervelend en je wilt hier graag iets aan doen. Bij gebitsrenovatie wordt je gebit verfraaid en terug sterk gemaakt, met een combinatie van behandelmethodes. Welke behandelmethode bij je past, is afhankelijk van je gebitssituatie.

Kunstgebit: de uitneembare prothese

Een van de meest bekende methode, is een kunstgebit. Een kunstgebit is een uitneembare prothese en een van de meest gebruikte methodes bij de vervanging van ontbrekende tanden. Een kunstgebit is een volledige prothese en wordt gemaakt van acryl. Je hebt verschillende soorten kunstgebitten, waaronder een klikgebit: hierbij wordt het kunstgebit vastgeklikt aan de steg. Het kunstgebit zit dan niet los, maar is wel dagelijks uitneembaar door de drager van het klikgebit. Zo kun je het gebit gemakkelijk schoonmaken.

All on 4 gebit

Een alternatief voor het kunstgebit, is het All on 4 gebit: dit is een vast gebit en is dus niet uitneembaar, zoals het klassieke kunstgebit. Het All on 4 gebit wordt vastgemaakt aan 4 implantaten per kaak. Een All on 4 gebit is geschikt voor mensen bij wie de meeste tanden ontbreken en bij wie de overgebleven tanden niet in goede staat zijn. Ook als je alle tanden in de boven- of onderkaak mist, als je het risico loopt om al je tanden te verliezen en als je niet tevreden bent over je kunstgebit of klikgebit, kun je in aanmerking komen voor een All on 4 gebit.

Implantaten

Mis je slechts een of een paar tanden, dan is een implantaat ook een goede mogelijkheid. Een implantaat tand is een kunstwortel die in de boven- of onderkaak worden geplaatst door een implantoloog of een kaakchirurg en vervangt permanent de natuurlijke wortel van een kies of tand. Een tandimplantaat ziet eruit als een schroefje, gemaakt van titanium of zirkonium. Dit zijn lichaamsvriendelijke materialen, waar kaakbot aan kan hechten. Als het implantaat geheeld is, dan wordt er een kroon of brug geplaatst op het implantaat. Een implantaat is vaak de beste mogelijkheid voor het vervangen van een missende tand of kies.

Facings

Facings worden steeds populairder en ook veel influencers kiezen voor deze methode om hun tanden mooier te maken. Facings worden ook wel veneers of facetten genoemd. Een facing is een dunne laag van tandkleurig vulmateriaal, wat zogezegd op je tanden wordt geplakt. Dit vulmateriaal wordt gemaakt van composiet of porselein. Facings zijn ideaal als je wittere tanden wilt, als je afgebroken tanden of hoekjes wilt repareren, als je een spleetje wilt laten verdwijnen en als je scheve tanden wilt verfraaien.