Kogel door de kerk: bedrijventerrein en ‘rondje Bles’ aan Melkweg komen er

43 minuten geleden

Algemeen 395 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Met een klap van de hamer kwam er dinsdagavond een einde aan zo’n vijf jaar onduidelijkheid, de gemeenteraad van Molenlanden stemde in met het plan om het bedrijventerrein aan de Melkweg uit te beiden. Dat betekent dat Bleskensgraaf-West wordt verrijkt met vier bedrijven, een groenstrook en met, als kers op de taart, ’een rondje Bles’.

Dat laatste punt werd tijdens de gemeenteraadsvergadering gecomplimenteerd door Ruud van Rijn van Doe Mee! Molenlanden. “Dank namens de gebruikers van het nieuwe bedrijventerrein en de inwoners van Bleskensgraaf dat het (rondje Bles, red.) ook gerealiseerd kan gaan worden.”

De partij vroeg in januari van 2022 al aandacht voor het ‘rondje Melkweg’, dat veel personeel van de bedrijven in de lunchpauze loopt, maar tot op heden niet veilig kan. Dat is binnenkort verleden tijd, het is de bedoeling dat de beoogde watercompensatieplek aan de overkant van de Melkweg een struinpad krijgt, waardoor er een rondje gelopen kan worden. Omdat de bedrijfslocatie zelf particulier eigendom is, heeft het geen directe wandelverbindingen met het dorp. Werknemers kunnen wel eenvoudig de Melkweg oversteken om op het struinpad aan de overkant te komen.

Lokale economie

Op het bedrijventerrein zelf komen de vier gebouwen in de hoeken van het terrein en loopt de verkeersruimte centraal door het terrein. Het terrein wordt omsloten door een groenstrook.

Maar bij dit ontwerp kwam de gemeente Molenlanden niet zonder slag of stoot. In 2020 had het gemeentebestuur al een ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie in procedure gebracht. Dit plan bleek toen onhaalbaar door een verkeerde berekening van de molenbiotoop. Met deze nieuwe planopzet is er een mogelijkheid gevonden voor een herstart van deze bestemmingsplanprocedure, waarbij het plan wel aan deze regels kan voldoen.

Het nieuwe plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar bedrijventerrein om op deze locatie lokale bedrijven een plek te geven. Het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling van de bedrijven Eurogroep, Montapacking Fulfilment, Blokland Non Ferro en Ventilatieservice Holland.

Een verrassing dat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering met het plan instemde was het niet. Twee weken geleden waren diverse fracties al lovend over de gepresenteerde plannen. “Goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid”, waardeerde de ChristenUnie het plan in het debat tijdens de commissievergadering.

“Een toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling die landschappelijk is ingepast”, beargumenteerde de SGP. “Met de groenstrook wordt rekening gehouden met het leefklimaat van omwonenden. Hier staat ook duidelijk dat de groenstrook groen moet blijven en niet is voor parkeren of bouwen.”