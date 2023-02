S(Cool) on Wheels op School met de Bijbel in Noordeloos

11 minuten geleden

Algemeen 50 keer gelezen

NOORDELOOS • Meester John van (S)Cool on Wheels gaf de leerlingen van groep 7 en 8 op de School met de Bijbel in Noordeloos een heel speciale les.

Hij leerde de leerlingen dat iedereen een beperking heeft en dat het belangrijk is daar open en kwetsbaar over te zijn. Als je zelf weet wat je beperking is, kun je ermee leren omgaan en ook anderen vertellen wat je nodig hebt. Ook leerden ze dat we vaak veel meer kunnen dan we zelf denken. Hij vertelde ook zijn eigen verhaal en hoe hij in een rolstoel belandde. Het waren open en fijne gesprekken. Leerlingen mochten zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en te sporten. Eerst leerden ze de rolstoel bedienen. Wat doe je bijvoorbeeld als je valt? Daarna werd een potje rolstoelbasketbal gespeeld. Deze clinic werd aangeboden omdat de School met de Bijbel een inclusieve school is.