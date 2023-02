Uitbaters Boerenklaas na bericht vluchtelingenopvang: ‘Café blijft gewoon open’

wo 15 feb 2023, 15:40

BRANDWIJK • Trouwe bezoekers van café Boerenklaas in Brandwijk bestookten de uitbaters met berichtjes toen de gemeente Molenlanden op 8 februari bekendmaakte dat er in een deel van het gebouw tien minderjarige vluchtelingen met status opgevangen gaan worden.

Sinds een aantal maanden runnen Cas Visser en Jimmy Koppelaar het café aan de Gijbelandsedijk, in een ruimte achter het vroegere Boerenklaas. Betty van Vliet, de moeder van Jim: “Veel mensen denken dat wij er alweer mee stoppen. Dat is niet waar, we hebben juist allerlei leuke plannen en het loopt goed.”

Achterkant

Betty, Cas en Jimmy waren niet geïnformeerd. “We hadden wel via de eigenaar gehoord dat ze ergens mee bezig waren. Ineens hoorden we over een artikel in de media en kregen we heel veel vragen. Maar ons café blijft gewoon open. De opvang van minderjarige vluchtelingen komt aan de dijk, wij zitten onderaan de dijk, aan de achterkant.”

Terras en bandjes

De uitbaters zijn juist erg blij met de groeiende klandizie. “December was een topmaand, het is heel druk geweest. Straks gaat ons terras weer open. En we hebben vier bandjes uit de omgeving geboekt. Op 11 en 18 maart hebben we live muziek in de kroeg. Op 20 mei en 10 juni ook. Verder wordt er op donderdagavonden veel gedart. We gaan een dartcompetitie opstarten. Ook is er op donderdagavond vaak biljart. Het is leuk dat mensen van alle leeftijden ons weten te vinden.”

