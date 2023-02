Verloting bij honderdjarige KNA

wo 15 feb 2023, 09:07

Algemeen 141 keer gelezen

LANGERAK/NIEUWPOORT/GROOT-AMMERS • In verband met het honderdjarig jubileum van muziekvereniging KNA uit Nieuwpoort zullen de leden in de komende weken met loten langs de deuren gaan in Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammeres. De prijs per lot is vijf euro. Met de aanschaf van deze loten, kan de vereniging de feestelijke jubileumactiviteiten bekostigen.

De hoofdprijs is een weekendje logeren bij Fien en Teun op het vakantiepark. Verder zijn er mooie prijzen van lokale ondernemers. De verloting zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart vanaf 15.00 uur in het Arsenaal.