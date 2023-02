Opening vernieuwde schoolbibliotheek OBS De Boomgaard in Streefkerk

wo 8 feb 2023, 16:57

Algemeen 204 keer gelezen

STREEFKERK • Woensdagochtend 8 februari heeft de ‘burgemeester van de schoolbibliotheek’ ofwel moeder Linda Nobel de compleet vernieuwde schoolbibliotheek geopend op OBS De Boomgaard in Streefkerk.

Alle boeken die in de schoolbibliotheek stonden, zijn kritisch onder de loep genomen door een aantal moeders van de school onder begeleiding van Bibliotheek AanZet. De boeken die zijn overbleven, zijn samen met een nieuwe collectie gelabeld en zo hebben ze een bibliotheek vol frisse nieuwe titels waar ze met elkaar weer volop van kunnen gaan genieten.

De afgelopen jaren hebben alle basisscholen in de Molenlanden, waar de Bibliotheek AanZet geen vestiging heeft, een schoolbieb gekregen. ‘De Bibliotheek op school’ is een speciaal project waarbij de bibliotheek, de basisscholen en de gemeente samenwerkten om meer aandacht te genereren voor leesplezier. Een schoolbieb brengt de wereld van boeken dichter bij kinderen en dat geeft een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs.

De ‘bibliotheek op school’ op De Boomgaard in Streefkerk was de laatste in de gemeente Molenlanden.