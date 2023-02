Roparun Team Goudriaan organiseert spinning marathon

do 9 feb 2023, 09:48

GOUDRIAAN • Roparun Team Goudriaan organiseert op vrijdagavond 17 maart een spinning marathon voor het goede doel.

Dit evenement zal plaatsvinden bij Fitter bij de Wit in Hardinxveld-Giessendam. Van 19.00 tot 22.00 staan er drie uitdagende maar gezellige sessies van ieder een uur op de planning. De lessen worden gegeven door ervaren trainers van het sportcentrum.

Deelname is mogelijk voor 1 uur of voor de volledige 3 uur. Kosten bedragen 15 euro per persoon per uur. Opgeven kan via info@roparungoudriaan.nl.

Deze activiteit is één van de diverse acties die het team dit jaar gaat organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel van de Roparun: de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Het team is tijdens het Pinksterweekend 1 van de 213 deelnemende teams die deelneemt aan de Roparun. Deze estafetteloop van ruim 500 kilometer start ook dit jaar vanaf Vliegveld Twente. De noordelijke route van de Roparun loopt ook dit jaar, via de Alblasserwaard, naar de Coolsingel in Rotterdam.

Het team uit Goudriaan doet al sinds 2010 mee en heeft dankzij diverse acties en sponsoring al meer dan 350.000 euro opgehaald. Meer info over het team en de acties zijn terug te vinden op Facebook en op www.roparungoudriaan.nl.