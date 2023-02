De Punt in Arkel doet mee aan doneeractie van zaailingen

di 7 feb 2023, 09:01

Algemeen 129 keer gelezen

ARKEL • De Punt in Arkel sluit aan bij de landelijke actie ‘Doneer-een-zaailing-dag’ van Meerbomen.nu. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur zaailingen gebracht worden bij de Punt aan de Schotdeuren 52 in Arkel.

Elke boom of struik produceert ieder jaar zaailingen. Maar in een achtertuin is vaak geen ruimte voor al die zaailingen om volwassen boom of struik te worden. “Toch wil iemand anders ze graag hebben!”, weet de Punt. De Punt Arkel beheert een zogenaamde bomenhub en zorgt dat de zaailingen een goede bestemming krijgen via het digitale platform waarop vraag en aanbod elkaar vinden.

De zaailingen hoeven niet persé in een pot, maar moeten wel goede wortels hebben en minimaal een halve meter groot zijn. Ze worden bij ontvangst gelijk ingekuild, geplant of tijdelijk in de sloot gelegd. Het is fijn voor de ontvanger als de zaailingen zijn voorzien van een label met de soortnaam erop.

Wie meer dan 100 zaailingen wil aanbieden wordt gevraagd van tevoren even contact op te nemen via info@depuntarkel.nl.

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Er zijn 6000 vrijwilligers, 75 bomenhubs verspreid door het land en meer dan 1000 plantlocaties.

Bij boeren, voedselbossen en burgers en andere particuliere initiatieven, die graag samen 1 miljoen bomen en struiken willen verplanten. Zo proberen zij Nederland sneller en goedkoper te vergroenen, de klimaatverandering te remmen en biodiversiteit te herstellen. Afgelopen winters werden op deze manier bijna een miljoen zaailingen en stekken van 150 verschillende soorten geplant, met een slagingspercentage van 80% en 70%.

Voor meer informatie: www.depuntarkel.nl en www.meerbomen.nu.