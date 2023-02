Groep 8 van OBS De Ammers sluit Move a-Head lessen af met topjudoka

vr 3 feb 2023, 10:49

Algemeen

GROOT-AMMERS • Maandag 30 januari mocht groep 8 een lessenserie over Move a-Head afsluiten met een judoles tegenover een echte topjudoka.

Remco van den Brink was op school om het op te nemen tegen de leerlingen van groep 8. Groep 8 heeft een aantal judolessen gevolgd die aansluiten bij de methode Move a-Head. Dit is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Het was een erg leuke en leerzame middag.