• Coverband XL a tribute to rock; tweede van links is zangeres Ria Breedveld.

Eerste editie PolderRock Ottoland: een gezellige avond rocken in het dorpshuis

za 4 feb 2023, 08:12

Algemeen 352 keer gelezen

OTTOLAND • Van onvervalste boerenrock uit de polder tot The Cult en Judas Priest, het komt allemaal aan bod tijdens de eerste editie van PolderRock Ottoland.

Een podium bieden aan muzikaal talent uit de streek en een gezellige avond voor jong en oud, dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de organisatoren van PolderRock Ottoland. Zaterdag 18 februari gaan de deuren open en komen in het Ottolandse dorpshuis De Heikneuters, The Meadows en XL a tribute to rock op de planken.

Het idee werd geboren in de coronatijd, toen de drie bands in Brandwijk op eigen initiatief voor een select gezelschap optraden. “We zeiden toen tegen elkaar: dit moeten we een keer groter opzetten”, blikt geluids- en lichtman Arie Ouweneel uit Ottoland terug. “Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk kwamen we uit op zaterdag 18 februari.” Evert Jan Bos, zanger van The Meadows, vult hem aan: “Er zijn niet zoveel plekken waar je kennis met muziek kunt maken in de Alblasserwaard, dus dat aanbod wilden we ook aanvullen.”

Achterhoek

Ver zoeken voor de line up hoefden de drijvende krachten achter PolderRock Ottoland niet. Naast de al genoemde bands kwamen ze terecht bij een nagelnieuw muzikaal gezelschap: De Heikneuters, boerenrockers uit de streek. Met één exotische uitzonder: de zanger komt helemaal uit Limburg. “Zij brengen covers van onder meer Normaal, maar ook eigen nummers”, vertelt Ria Breedveld, zangeres van XL a tribute to rock. En met een lach: “Zelf zeggen ze dat ze rock brengen waar ze in de Achterhoek nog een puntje aan kunnen zuigen.”

Gecombineerd met de licht alternatieve dromerige rock met een stevig randje van The Meadows en de covers van XL a tribute to rock - van The Cult tot Metallica en van ZZ Top tot Judas Priest - biedt PolderRock Ottoland een toegankelijk muzikaal feest. Arie: “Er is ook geen leeftijdsgrens. Kinderen kunnen gewoon komen.” Ria: “Mijn moeder van 78 heeft ook al drie kaartjes besteld.”

Voorverkoop

De voorverkoop is inmiddels van start gegaan. Kaarten kosten 7,50 euro. Reserveren kan via de Facebookpagina van PolderRock Ottoland. Aan de deur is de entree 10 euro.