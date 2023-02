ingezonden mededeling

Zoekmachine adverteren: scoor met performance marketing

di 31 jan 2023, 10:20

Algemeen 37 keer gelezen

Binnen online marketing zijn er enorm veel diensten die over een lange periode inzetbaar zijn. De resultaten zijn traag, maar uiteindelijk zijn ze er. Deze diensten zijn prima investeringen, maar soms is het ook fijn om een dienst te hebben die direct resultaat levert. Dit wordt performance marketing genoemd: een marketingvorm gebaseerd op directe resultaten.

Onder performance marketing vallen verschillende diensten, waaronder zoekmachine adverteren. We leggen je uit hoe dit werkt!

Wat is zoekmachine adverteren?

De naam geeft eigenlijk al weg wat zoekmachine adverteren precies is: jij adverteert in de zoekresultaten van Google of een andere zoekmachine. Dit is op verschillende manieren toe te passen, maar de meest populaire optie is de tekstadvertenties die verschijnen wanneer iemand een zoekopdracht doet. Je adverteert hier als bedrijf op het zoekwoord; wanneer iemand dit zoekwoord gebruikt, verschijnt een advertentie naar jouw website bovenaan.

Zoekmachine adverteren als onderdeel van performance marketing

Bij performance marketing ligt de nadruk dus op directe resultaten. Dit is met zoekmachine adverteren het geval: wanneer jij een advertentie hebt geplaatst, verschijnt deze gelijk bij een relevante doelgroep. Oftewel, de resultaten van jouw advertentie is direct zichtbaar. Om het performance marketing aspect hiervan correct uit te voeren, is het belangrijk dat je begint met een 0-meting. Je kijkt hoe vaak een pagina wordt bezocht voordat je een advertentie voor deze pagina plaatst en meet vervolgens ook hoe vaak dit het geval is zodra de advertentie wel geplaatst is. De verschillen hierin zijn duidelijk zichtbaar – precies wat jij wil!

Hoe effectief adverteren?

Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten voordat je een advertentie plaatst, zodat je zeker weet dat de resultaten hiervan niet tegen zullen vallen:

• De juiste zoekwoorden: met een gericht zoekwoordenonderzoek zorg jij ervoor dat je enkel de juiste zoekwoorden hanteert. Er zit veel volume op, waardoor je zeker een grote doelgroep bereikt.

• Visueel adverteren: met een dienst als Google Shopping is het via Google ook mogelijk om visueel te adverteren. Voor verschillende producten is dit erg resultaatvol, omdat een sfeerimpressie van het product help te overtuigen.

• Tone-of-voice: zorg ervoor dat je advertenties activerend ingericht zijn. Je moedigt je klant echt aan om je website te bezoeken en vertelt ook welke voordelen dit met zich meebrengt. Zo maak jij eigenlijk de keuze voor de kijker van je advertentie.

Hulp nodig?

Er is dus best wat voor nodig om een advertentie succesvol in elkaar te zetten, maar zodra je dit is gelukt, zijn de resultaten snel zichtbaar. Het is dus slim om een tweede partij in te schakelen die je kan helpen met het opstellen van deze advertenties. Neem eens een kijkje op traffictoday.nl! Dit marketingbureau helpt jou graag met het realiseren van toffe advertenties, volledig conform jouw huisstijl. Ervaar het zelf!