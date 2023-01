Grote opkomst bij Termeise speelfilm ‘Kantje Boord’

ma 30 jan 2023, 13:10

AMEIDE • Veel mensen wisten het Spant in Ameide te vinden in het filmweekend van 27 en 28 januari. Anja en Cees van der Grijn mochten tijdens drie voorstellingen maar liefst 730 mensen begroeten bij de negende Termeise speelfilm ‘Kantje Boord’.

Naast de speelfilm was er in het programma ook ruimte voor zang, muziek en andere filmbeelden, waaronder een compilatie van de Zeskamp 1972 in Ameide. Op zaterdagmiddag werd stilgestaan bij het afscheid van Jans Lakerveld. Zij deed mee aan alle negen de speelfilms in de periode 2003-2023. Bij een compilatie van filmbeelden met Jans zong Theda Verheij het lied ‘In my life’ van Bette Midler.

Cees en Anja kijken terug op een zeer geslaagd filmweekend. Of er ook een teinde speelfilm komt, durven ze nog niet te voorspellen. “Wie weet... Aan het enthousiasme van de spelers en de mensen in het dorp zal het in ieder geval niet liggen”, zo laten ze weten.

Voor de mensen die de film gemist hebben of nogmaals van de film willen genieten, is de film vanaf maandag 30 januari op DVD en USB-stick verkrijgbaar in de Kadomolen.