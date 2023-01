Meepraten met Gebiedsplatform over locaties kleine windmolens

46 minuten geleden

Algemeen 127 keer gelezen

REGIO • Inwoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen op maandagavond 6 februari meepraten over locaties voor kleine windmolens. Het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden houdt een participatieavond in Giessenburg.

In november hield het Gebiedsplatform een avond waarop gesproken is over uitgangspunten voor de plaatsing van kleine windmolens. Op maandag 6 februari is er een vervolgavond en werkt het Gebiedsplatform de uitgangspunten uit, samen met de aanwezigen.

Waar molens?

Chris van Bruggen van het Gebiedsplatform: “Aan de hand van de inbreng in november hebben we een advies opgesteld aan de gemeente. De gemeente heeft dit uitgewerkt tot uitgangspunten. Nu gaan we aan de hand van concrete beelden het gesprek voeren over de vraag: hoe en wanneer en onder welke voorwaarden zou hier een molen passen? Zo dragen we samen bouwstenen aan voor het toekomstige beleid. Het gaat over kleine windturbines met een as-hoogte van maximaal 45 meter. Dat is wat de Provincie nu toestaat.”

Dorpsmolens

De gemeente staat de plaatsing van kleine windmolens nu alleen nog toe langs agrarische ruilverkavelingslinten. Op de participatieavond komen meer locaties aan de orde. “We gaan het bijvoorbeeld ook hebben over molens bij bedrijventerreinen en agrarische bedrijven in de lintbebouwing. Ook initiatieven zoals dorpsmolens, voor een collectief van particulieren die dit zelf oppakken, komen aan de orde. We kunnen bespreken of we plaatsing van een molentje aan de rand van een dorp willen toestaan en onder welke voorwaarden. We hopen ook in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en rekenen op stevige inbreng vanuit de zaal.”

Foto’s opsturen

Het Gebiedsplatform nodigt inwoners uit om foto’s op te sturen van plekken waarop zij een kleine windmolen vinden passen of juist niet. Foto’s kunnen gemaild worden naar: info@gebiedsplatform.nl

De participatieavond vindt plaats in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 uur. Aanmelden kan via: gebiedsplatform.nl/aanmelden/