Vanaf half februari opvang voor 50 vluchtelingen in Bleskensgraaf

43 minuten geleden

Algemeen 146 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De crisisnoodopvanglocatie voor vluchtelingen in De Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf gaat vanaf half februari open. Dit is iets later dan gedacht. De eerdere planning was begin januari.

Er was echter meer tijd nodig voor het regelen van een passende verzekering voor de opvanglocatie.

De werkzaamheden om het kantoorpand geschikt te maken voor crisisnoodopvang zijn inmiddels van start gegaan.

Het gaat om de opvang van maximaal 50 vluchtelingen. Vanwege de ligging en de inrichting van de locatie is de opvang vooral geschikt voor alleenstaande volwassen vluchtelingen.