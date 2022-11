Crisisnoodopvang voor 50 vluchtelingen in de Polderoffice in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Begin januari 2023 opent de gemeente Molenlanden een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in De Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Het gaat om opvang van maximaal 50 vluchtelingen tot en met 31 maart 2023, met een mogelijke uitloop tot 1 juli.

Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvangen hierover deze week een brief. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en gemeente Molenlanden starten met de voorbereidingen voor deze opvang.

De gemeente Molenlanden heeft gezocht naar mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen om haar aandeel te leveren in de opvang van vluchtelingen. In het hele land is namelijk nog steeds dringende behoefte aan crisisnoodopvangplekken voor mensen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is gevraagd 450 opvangplekken te realiseren.

De gemeente Molenlanden wil hieraan, net als andere gemeenten in de regio, een bijdrage leveren met het tijdelijk beschikbaar stellen van maximaal 50 opvangplekken in Bleskensgraaf. Eerder gingen in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Papendrecht en Sliedrecht al crisisnoodopvanglocaties open.

Opvang aan de Melkweg

De locatie aan de Melkweg kan relatief snel worden ingericht met verblijfs- en slaapruimten en sanitaire voorzieningen. In december werkt de Veiligheidsregio hard om het gebouw klaar te maken en personeel te organiseren, zodat de tijdelijke bewoners vanaf begin januari ontvangen kunnen worden.

Vanaf de opening in januari zijn er op de opvanglocatie dagelijks medewerkers en vrijwilligers aanwezig die de bewoners begeleiden. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Inwoners en ondernemers ontvangen een brief over de opvanglocatie. Als zij nu al vragen hebben kunnen zij informatie vinden op de website www.molenlanden.nl/crisisnoodopvang. Daar richt de gemeente een apart deel in over de crisisnoodopvang in Bleskensgraaf.