• Sam Janse schrijft bevlogen over geloof en duurzaamheid.

Boek Termeise Sam Janse zet aan tot klimaatactie

23 minuten geleden

AMEIDE • Zelf deed emeritus predikant Sam Janse uit Ameide zijn auto weg en leeft hij ook op andere manieren zo duurzaam mogelijk. Hij hoopt dat steeds meer mensen duurzame keuzes maken en werkte mee aan een boek: ‘Toegewijd leven’.

Janse en een aantal andere schrijvers maken zich ernstige zorgen over de opwarming van de aarde, maar staan tegelijkertijd positief in het leven. Janse: “Als gelovig mens heb ik een groot geschenk gekregen van de Schepper, daar moet ik respectvol mee omgaan. Als grootvader van vier kleinzonen denk ik: die jochies moeten ook nog verder. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.”

Haast

De auteurs van ‘Toegewijd leven’ hopen veel mensen aan te steken met hun boodschap.

“De harde feiten vragen spoed en haast, maar je hebt tact en beleid nodig om dingen aan de orde te stellen. De zachte krachten werken traag. Doorgaans bereik je het meest met een rustig gesprek, maar hebben we die tijd nog? Twee jaar geleden zeiden wetenschappers: we hebben nog tien jaar, anders kantelen we de verkeerde kant op.”

Medeschrijvers zijn onder andere Carla Dik-Faber, oud-Kamerlid van de ChristenUnie, journalist Koos van Noppen en econoom Paul Schenderling. ‘Toegewijd leven’ is het vervolg op ‘Eenvoudig leven, Bijbelstudies over het goede leven’, dat al een derde druk kreeg.

Gespreksvragen

“Dit nieuwe boekje bevat geen Bijbelstudies en is thematisch van opzet, maar gaat ook over geloof en duurzaamheid. De schrijvers laten zich inspireren door de Bijbel.” Net als de vorige uitgave bevat het boek gespreksvragen. “Tussen de bijdragen staan interviews, met mensen die duurzaamheid en geloof verbinden, bijvoorbeeld met Cornelis Mosselman die biologisch boer werd.”

Eigenlijk

Janse hoopt dat het boek ook mensen bereikt ‘die nog nooit over milieu, duurzaamheid en geloof hebben nagedacht’. “Ik weet natuurlijk dat zij het niet in eerste plaats zullen lezen. Maar je hebt ook een behoorlijke groep die vaak het woordje ‘eigenlijk’ gebruikt. Eigenlijk zou ik… Die willen we over de streep trekken.”

Bestellen

‘Toegewijd leven, over recht doen aan al wat leeft’ is uitgegeven door Kokboekencentrum, te bestellen in elke boekhandel en bij online boekenverkopers. ISBN: 9789043539265.