Vleermuisschermen bij kruispunt N214-N216 worden verwijderd, opgeknapt en teruggeplaatst

do 19 jan 2023, 08:48

GOUDRIAAN • De vleermuisschermen bij het kruispunt van de N214 en de N216 worden binnenkort verwijderd, opgeknapt en in maart weer teruggeplaatst.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland desgevraagd. De schermen bevinden zich door het onstuimige weer in zeer slechte staat. Zij zijn in april door de provincie geplaatst zodat vleermuizen tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt hun gebruikelijke route kunnen blijven vliegen.

De kruising N214/N216 wordt uitgebreid om de doorstroming van het verkeer in de regio te verbeteren. Voordat de aannemer met het werk kan beginnen, moet er ruimte gemaakt worden rondom het kruispunt. Hier liggen mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er vindt onderzoek plaats om te bepalen of er hier nog bommen aanwezig zijn.

Bomen verwijderen

‘Voor dit onderzoek en voor het verbreden van het kruispunt, moeten we een aantal bomen verwijderen’, stelde de provincie destijds in een persbericht. ‘Voor elke boom die we verwijderen, plaatsen we een nieuwe boom terug. Ook plaatsen we speciale schermen, zodat de vleermuizen hun gebruikelijk route kunnen vliegen.’