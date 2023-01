Knutselen tijdens Open Kerk in Langerak

LANGERAK • Op vrijdag 20 januari vanaf 14.00 uur is er weer Open Kerk in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 in Langerak. Bezoekers gaan gezellig knutselen en op meerdere manieren aan de slag met het maken van leuke cadeautjes.

De Open Kerk wil tijdens deze middag laten zien dat je zelf super leuke cadeautjes kunt maken, bijvoorbeeld voor een verjaardag of jubileum, die helemaal niet perse veel geld hoeven te kosten. “Bovendien is het ook nog eens leuk om te doen en met een zelfgemaakt cadeau geef je iets heel persoonlijks weg”, aldus de organisatoren.

De middag start om 14.00 uur. Er staat koffie, thee en limonade klaar met wat lekkers. Men kan heel de middag vrij binnen komen lopen. Aan het eind van de middag is er, voor wie het gezellig vind, nog een gezamenlijke maaltijd. Deze start om 17.30 uur. Hiermee wordt de gezellige middag afgesloten.

Huiswerkbegeleiding

Vanaf komende dinsdag, 24 januari, start de Open Kerk met het geven van huiswerkbegeleiding voor kinderen die hulp nodig hebben bij een bepaalde toets of vak of kinderen die gewoon een rustig plekje zoeken om even te kunnen concentreren op het leren van toetsen. Er staat tussen 19.00 en 20.30 uur koffie en thee klaar en het is er lekker warm.

Vesper

Op donderdagavond 26 januari is er weer een Vesper in de Koningskerk. Aanvangstijd is 19.30 uur. Tijdens de Vesper gaan bezoekers samen een moment stil worden in deze drukke tijd, met samen bidden, zingen, bijbellezen en stil worden voor God. De Vesper zal ongeveer een half uurtje duren.

Voor meer informatie: www.gklangerak.nl/welkom/op-adem-komen-de-kerk-open.