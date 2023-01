Titus en Fien Winterrevue beleeft groot succes: 20.000 kaarten verkocht

di 17 jan 2023, 09:24

MOLENAARSGRAAF • Het populaire groene duo Titus en Fien reist sinds december voor het eerst het land door met een eigen theatervoorstelling, de Titus & Fien Winterrevue. Dat zij daarmee een ongekend succes zouden hebben, durfden ze aan het begin van de tour niet te dromen. Inmiddels is het duo een maand verder, gaven zij 30 shows op 16 locaties door het hele land, werden er meer dan 20.000 kaarten verkocht en stonden zij keer op keer voor een uitverkochte zaal.

Titus en Fien zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot échte kinderidolen. Ze zijn bekend geworden door hun rol in de vele sprookjesvoorstellingen van Van Hoorne Entertainment, waar zij als komisch duo altijd een grappige twist gaven aan het verhaal. Inmiddels hebben zij het sprookjesboek gesloten en besloten om eigen shows naar het theater te brengen.

Dat hun populariteit zo hoog is, dat er in een maand tijd zoveel theaterbezoekers op af zouden komen, hadden zij alleen nooit verwacht. Dit succes dankt het duo deels aan hun content op YouTube en hun populariteit op TikTok. “We merken dat onze video’s op TikTok niet alleen kinderen aanspreken, maar dat onze humor in deze video’s ook volwassenen naar het theater heeft getrokken. Tijdens onze shows kan iedereen echt even ontspannen en een middag lachen. Titus en Fien is voor iedereen toegankelijk, en tijdens de show gebeuren er ook regelmatig onvoorziene dingen wat de voorstelling wel extra bijzonder en uniek maakt”, aldus Michael van Hoorne.

Op 28 januari zal de Titus & Fien Winterrevue nog te zien zijn in RAI Theater in Amsterdam. Een bijzondere voorstelling waar ook TV opnames gemaakt zullen worden. Voor de voorstelling zijn nog een paar kaarten te koop via www.vanhoorne.com/titusenfien.