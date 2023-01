Canadese Kinderdijkers Piet en Nijs even terug in familiebakkerij

vr 13 jan 2023, 11:02

Algemeen 201 keer gelezen

KINDERDIJK • De ‘Stam-dynastie’ van bakkers begon ongeveer een eeuw geleden met opa Nijs, bakker in Kinderdijk. Deze week stonden drie nazaten, alle drie bakker, samen in zijn bakkerij. Piet en Nijs Stam wonen al decennia in Canada, maar komen nog graag terug.

Nijs, die in Canada Nick heet, kwam met zijn broer naar Nederland voor de verjaardag van hun Kinderdijkse moeder, die 92 werd. Het werd meteen een reünie in de bakkerij, met nazaten die allemaal graag bakken. Nijs en Piet hebben in Canada hun eigen bakkerij. Nijs vertrok in 1979 naar Canada, op 23-jarige leeftijd, zijn jongere broer Piet volgde enkele jaren later.

Leuker dan school

Nijs: “We woonden vroeger tegenover de bakkerij. Als kinderen waren we daar voor en na-schooltijd altijd te vinden. Alles was leuker dan school. Je kon koekjes en krentenbollen inpakken, bokkenpootjes maken, slagroomsoesjes vullen. Later mochten we ook taarten maken. We deden het graag, stonden zelfs om half zeven al in de bakkerij. Na schooltijd weer, op zaterdag ook. Mijn broer Piet bezorgde vooral.” Piet: “Ik heb wel koekjes ingepakt en de kruimelton leeg gegeten. Ik heb veel herinneringen aan de bakkerij. Ik ging met opa mee langs de dijk, brood en koekjes bezorgen.”

Lief meisje

Nadat Piet zijn broer Nijs achterna was gereisd naar Canada, leerde hij van hem alsnog de fijne kneepjes van het bakkersvak. Nijs had op zijn beurt in Kinderdijk de kunst afgekeken bij zijn oom Adrie. Al een maand na aankomst ontmoette Nijs ‘een lief meisje’. “Met haar ben ik getrouwd, we hebben nu twaalf kinderen en dertig kleinkinderen.”

Ook Piet ontmoette in Canada zijn huidige vrouw. “Ik ben in 1983 geëmigreerd en ben zelf ook een bakkerijtje begonnen.” Nijs streek neer in New Brunswick, Piet woont een uur bij Toronto vandaan.

Vierde generatie

De vierde generatie bakkers is in Canada al aangetreden. Piet: “Ik heb een zoon van 25 die de bakkerij draait nu ik in Canada zit. Ik denk hij het bedrijf gaat overnemen.” Nijs: “Twee van mijn kinderen nemen mijn zaak over. Het zat er een beetje in, het is een mooi vak. Ja, dat Piet en ik bakker zijn geworden heeft zeker te maken met hoe we opgroeiden, de liefde voor het vak die we meekregen. Het is hard werken, voor een matig inkomen, maar het is een mooi vak.”Piet: “Het moet een beetje in je bloed zitten. Een mooi aspect vind ik dat je zorgt voor mensen. De klanten waarderen dat heel erg. Een kleine bakker maakt beter brood dan een fabriek. Ik sta bekend om bokkenpootjes en Hollands krentenbrood, dat kun je in Canada nergens kopen.”

Behoud bakkerij

Toen opa Nijs, geboren in 1900, stopte met bakken, nam zijn zoon Adrie de zaak over. Nog weer later runde Wim Stam de bakkerij, een neef van Piet en Nijs. De Canadese broers vinden het prachtig dat een groep vrijwilligers (Stichting Ons Dagelijks Brood) zich inzet voor behoud van de bakkerij van hun familie. Nijs: “Mijn neef Nijs, die naar dezelfde opa is vernoemd, bakt ook weer wat. Hij is hobbybakker.” Piet: “Ik vind het geweldig dat ze proberen de bakkerij open te houden. In de zomer loopt het hier vol met toeristen, die vinden het prachtig om zo’n winkeltje binnen te lopen. Mijn broer Leo helpt af en toe beetje mee. Hij is geen bakker, maar helpt voor de aardigheid. We hebben allemaal in de bakkerij rondgelopen vroeger, dus hij kan ook bakken.”

Familie

Piet en Nijs komen altijd graag terug in Kinderdijk. Nijs: “In de eerste plaats voor familie. De molens zijn mooi, maar het gaat ons vooral om de mensen. In Canada heb ik een grote foto van Kinderdijk in mijn kraam. Ik zeg tegen de mensen: daar kom ik vandaan.”

De Canadese Nijs heeft een Facebookpagina ‘Nick the Dutch baker’, waarop hij zijn ervaringen deelt.