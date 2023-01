Hoogspanningslijn door de regio? ‘Nu nog te vroeg voor een keuze’

17 minuten geleden

Algemeen 74 keer gelezen

MOLENLANDEN • De tijd is nog niet rijp voor het maken van een keuze voor een tracé van een nieuwe hoogspanningsverbinding door de regio. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van vragen die het CDA hierover had gesteld.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT nemen binnenkort een beslissing over de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan de IJssel en Geertruidenberg. Eén van de twee tracés waaruit gekozen gaat worden, voert naar alle waarschijnlijkheid door Molenlanden.

De gemeente Molenlanden is nauw betrokken bij de voorbereidingen voor het tracé dat gekozen wordt voor de hoogspanningslijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer precies de beslissing genomen wordt over één van de tracés. Na de zomer van dit jaar moet de Nota Reikwijdte en Detailniveau verschijnen, waarin concrete zoekgebieden en tracés vermeld staan, waarna een Milieu Effecten Rapportage (MER) zal worden uitgevoerd.

In de aanloop naar de keuze voor een tracé wilde het CDA van Molenlanden weten wat nu concreet de voorkeuren zijn van het ministerie en Tennet. Ook wil de partij weten wat de kosten zijn van de beide tracés.

Verder wil het CDA weten of het mogelijk is dat de aanwezigheid van de drie windturbines ten zuiden van Giessenburg de gemeente beschermt tegen de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding dwars door Molenlanden.

De gemeente Molenlanden meldt op de vragen van het CDA dat informatie over de kosten momenteel nog niet beschikbaar zijn en dat de gemeente geen voorkeur uitspreekt totdat alle opties beoordeeld zijn.

Ook op de suggestie dat de drie windturbines bij Giessenburg bescherming zouden bieden tegen de aanleg van een hoogspanningslijn aldaar, kan het gemeentebestuur niks zinnigs zeggen. “Binnen het zoekgebied zijn op dit moment geen tracés definitief uitgesloten, totdat het beoordelingskader is opgesteld. De windturbines zijn net als de ruimtelijke opgaven en andere aandachtspunten, kwaliteiten en belemmeringen doorgegeven aan het bevoegd gezag.”