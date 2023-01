Prachtig Winterwonderlandconcert Kunst Na Arbeid Arkel

ARKEL • Op vrijdagavond 30 december heeft muziekvereniging Kunst Na Arbeid in Arkel weer een knallend Winterwonderlandconcert gegeven in een prachtig gedecoreerde zaal in MFC de Lingehof.

Met de enthousiaste medewerking van zanger en entertainer Menzo Kortland werd het jaar muzikaal spetterend afgesloten met als thema ‘Love is in the Air’. In een steeds meer polariserende samenleving bewees deze avond maar weer dat samen muziek maken en beluisteren verbroedert.

