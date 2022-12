Lek en Waard Wonen start in Streefkerk met plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen

STREEFKERK • Met het plaatsen van de eerste zonnepanelen op huurwoningen in Streefkerk is woningcorporatie Lek en Waard Wonen begonnen met een volgende stap in het verduurzamen van haar woningbezit.

Tijdens een eerder gehouden voorlichtingsavond in dorpshuis De Vijf Lelies te Streefkerk zat de zaal vol met geïnteresseerde huurders en leden van de Huurdersorganisatie.

Vervolgens tekenden ruim negentig procent van de huurders de overeenkomst waarmee ze akkoord gaven om zonnepanelen te plaatsen. ‘Wij hopen dat ook de laatste tien procent van de huurders mee zullen doen aan dit project’, meldt Lek en Waard Wonen.

Volgende kern

Binnenkort schrijft de woningcorporatie een volgende kern in het werkgebied (Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak) aan met het aanbod om zonnepanelen te plaatsen.

Huurders van Lek en Waard Wonen krijgen hiermee de mogelijkheid om zonnepanelen te laten plaatsen op hun huurwoning. De woningcorporatie heeft als doelstelling om zoveel mogelijk huurwoningen binnen haar bezit die hiervoor geschikt zijn te voorzien van zonnepanelen.

Isolatie

Naast het leggen van zonnepanelen heeft Lek en Waard Wonen haar bezit voorzien van zolder-, spouwmuur- en vloerisolatie. ‘Het uitvoeren van dergelijke verduurzamingsmaatregelen is in de huidige tijd enorm belangrijk’, benadrukt de woningcorporatie.

Bij het bepalen van het aantal zonnepanelen op de daken is rekening gehouden met de toekomst. ‘De verwachting is dat het gebruik van gas steeds verder gaat afnemen. De zonnepanelen leveren voor de huurders in ieder geval een forse besparing van energiekosten op.’

Samenwerkingsovereenkomst

Lek en Waard Wonen werkt voor het leveren en aanbrengen van zonnepanelen samen met Stichting Wocozon. Eerder dit jaar is een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.