Waar moet je op letten bij commercieel vastgoed kopen? – 4 Tips

do 22 dec 2022, 08:10

Wil je graag een pand kopen om je bedrijf in onder te brengen? Of misschien ben je van plan om te verhuizen en zoek je geschikte ruimte? Er zijn veel dingen waar je op moet letten bij de aankoop of huur van een pand.

In dit artikel geven we tips over hoe je het beste kan procederen. Met deze tips ben je goed voorbereid om jouw perfecte pand te vinden.

1. Leer de locatie kennen

Ten eerste is het belangrijk dat je de locatie goed kent. Kijk of de buurt veilig is en past bij de doeleinden van jouw onderneming. Bekijk ook wat voor type bedrijven in de omgeving zitten; dit kan je helpen bij het bepalen van waarde van jouw pand later.

Daarnaast moet je ervoor zorgen om naar alle regelgeving rondom het pand te kijken. Controleer of er al bestemmingsplannen zijn aangevraagd door betrokken partijen en afspraken die gemaakt moeten worden.

2. Doe (financieel) onderzoek

Ook is het belangrijk om de waarde van het pand naar eigen inzicht te bepalen, zodat je weet of je voor een goede prijs koopt of huurt. Doe onderzoek naar historische data, staat van reparatie en andere factoren die de waarde kunnen beïnvloeden.

3. Wees goed op de hoogte van de benodigde documentatie

Ook is het belangrijk om formele documentatie te verstrekken bij de aankoop. Wees je ervan bewust dat het contract naar een notaris gestuurd moet worden voor akkoordbevestiging. Zorg er ook voor dat je alle documentatie goed leest en begrijpt voordat je tekent, zodat je niet met verrassingen komt te zitten. Als je twijfelt over iets in het contract, neem dan contact op met een advocaat om advies in te winnen.

4. Werk met professioneel advies

Tot slot is het ook belangrijk om tips te zoeken over financiën en eigendomsrechten. Ben je op zoek naar tips over financiering, hypotheken en tips over de aankoop van een pand? Neem dan contact op met een lokaal makelaarskantoor of een financieel adviseur. Wil je liever logistiek vastgoed huren in plaats van de aankoop van een commercieel pand? Bezoek dan eens de website van VWLD.nl. De logistieke vastgoedspecialisten van VWLD kunnen je uitleg geven over het proces en tips geven om het vastgoedproces in goede banen te leiden.

Met deze tips kun je goed voorbereid zijn als je gaat zoeken naar het perfecte pand voor jouw bedrijf. Succes!