Boomgaard Onderweg schenkt sap aan de Voedselbank Molenlanden

9 minuten geleden

ARKEL • Boomgaard Onderweg in Arkel heeft sap van de boomgaard geschonken aan de Voedselbank in Molenlanden.

Christine van Genderen van Boomgaard Onderweg in Arkel droeg de eerste doos naar de Voedselbank en overhandigde daarna één van de flessen aan Wil Verhaar. De Voedselbank is druk met de voorbereidingen van de bijna 120 voedselpakketten die deze week in Molenlanden de deur uit gaan, met door deze donatie iets extra’s erbij. Wil Verhaar: “We hopen dat dit gebaar meer bedrijven inspireert!”